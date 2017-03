"Il n'y a finalement qu'un ciment qui tienne ensemble Russes, Iraniens et Turcs : l'hostilité envers les États-Unis"

Un nouveau choc guette le Moyen-Orient. Celui qui met aux prises trois empires : l'un est parmi les plus anciens qui furent, l'autre un des plus revanchards qui soient, le troisième un des plus offensifs à venir. Car, derrière une alliance de circonstance, en Syrie, la République islamique d'Iran (héritière de la Perse), la Turquie (qui brandit les oripeaux de l'Empire ottoman) et la Russie (qui a réconcilié les tsars et les soviets) laissent apparaître des ambitions forcément et farouchement contradictoires.

...