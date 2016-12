"Il faut se demander ce qu'on a fait, et surtout pas fait, pour que des citoyens aillent dans la direction de Le Pen"

Le grand cinéaste Costa-Gavras poursuit son idée citoyenne, engagée, du 7e art. A l'heure où paraît la première partie de l'intégrale de son oeuvre, celui qui signa Z et L'Aveu, Missing et Le Couperet, pose plus que jamais, à 83 ans, un regard lucide sur notre société. Avec, à l'égard de la démocratie, une inquiétude certaine. A quelques mois de l'élection présidentielle française...