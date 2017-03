"Il faut oser dire ce que ça implique de voter pour des partis comme le Front national"

De Cavale à Pas son genre en passant par La Raison du plus faible, Rapt et 38 témoins, vos films ont toujours eu des résonances sociales...

Les cinéastes racontent le monde dans lequel ils vivent, c'est somme toute une tradition de l'art en général, et ce depuis les Grecs en passant par Shakespeare, Molière... En fait, on ne raconte pas une histoire, c'est l'histoire qui raconte le monde dans lequel on est. C'est ma vieille théorie que je ressors tout le temps (rire)... Mais je pense qu'elle est juste !

