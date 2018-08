Hillary Clinton et Steven Spielberg s'associent pour produire une série télé

Hillary Clinton va co-produire l'adaptation en série télévisée de "The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote", le roman de l'auteure et journaliste Elaine Weiss. L'information du Hollywood Reporter a été confirmée par la candidate aux élections présidentielles de 2016 dans un tweet : "Je suis ravie de me joindre à Steven Spielberg pour adapter le livre "The woman's Hour" à la télé. C'est au sujet des femmes qui ont combattu pour leur droit de vote il y a près de 100 ans. Nous leur devons beaucoup, et je suis ravie d'aider à raconter leurs histoires ".

I’m thrilled to be joining forces with Steven Spielberg to bring @efweiss5’s book “The Woman’s Hour” to TV. It’s about the women who fought for suffrage nearly 100 years ago. We stand on their shoulders, and I’m delighted to have a hand in helping to tell their stories. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 1, 2018

C'est Amblin TV, une filiale de la société de production de Steven Spielberg qui possède les droits du roman, publié en mars 2018. Elaine Weiss y raconte le long chemin parcouru par les femmes pour obtenir le droit de vote aux États-Unis, jusqu'à la ratification en 1920 du 19eamendement. À l'époque, le texte proposé par le Congrès devait être ratifié par 36 des 50 États américains pour devenir une loi fédérale. C'est le Tennessee qui sera le 36eÉtat à adopter le texte, permettant aux Américaines de voter. Pour le New York Times, "en plus d'offrir une perspective contemporaine, Weiss retourne quelques années en arrière, aux origines des mouvements féministes et des efforts de Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton et d'autres. Weiss consacre leur persévérance et leur courage, mais ne minimise pas leur racisme. Malgré une union avec les abolitionnistes au début, les femmes blanches de la classe moyenne ont aussi sacrifié l'égalité raciale pour l'égalité des sexes".

La nouvelle de la participation d'Hillary Clinton intervient quelques mois après l'annonce par Netflix d'un accord avec Barack et Michelle Obama pour la production de contenu sur la plateforme de streaming.