Hassan Rohani, le rebelle du sérail

Au-delà de sa dramaturgie solennelle et compassée, la scène, qui date de la mi-juin, dévoile en une poignée de secondes l'âpreté de la mission qui échoit à Hassan Rohani, confortablement réélu à la présidence un mois plus tôt. En cette soirée de ramadan, une cérémonie de rupture du jeûne réunit, en présence d'une foule de fidèles, l'élite politico- cléricale de la République islamique d'Iran. Il y a là Ali Larijani, le patron du Majlis - le Parlement -, son frère Sadegh, le très dogmatique chef du pouvoir judiciaire et, bien entendu, le Guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, détenteur de la réalité du pouvoir. Le sortant fraîchement reconduit vient de disserter sur l'impérieuse nécessité d'attirer les investissements étrangers. Au pupitre, l'ayatollah Khamenei, voix traînante et lueur ironique dans le regard, lui donne la réplique. " Le docteur Rohani a longuement évoqué l'économie du pays, raille le Guide. Il nous dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Mais à qui s'adresse-t-il donc, sinon à lui-même, maître de l'exécutif ? " La pique suscite des clameurs approbatrices dans les travées et fait naître sur le visage du réformiste ainsi tancé, assis à la gauche de son procureur, un sourire pincé. Le plus rude, pourtant, reste à venir. A l'orée de la décennie 1980, poursuit l'orateur coiffé du turban noir des seyed - les descendants du Prophète -, " le président de l'époque a polarisé notre société en deux camps et divisé la nation entre partisans et opposants ; cela ne doit en aucun cas se reproduire ". Allusion transparente à Abolhassan Bani Sadr, destitué en juin 1981, astreint à l'exil et établi depuis lors à Versailles. Comment ne pas voir dans cette évocation du passé récent une mise en garde ? La semonce porte. Le 23 juin, lorsque l'élu à l'épaisse barbe grisonnante et au sourire suave prend part à la marche de la " Journée internationale al-Qods (Jérusalem) ", vouée chaque année à dénoncer l'occupation israélienne en Palestine, une escorte hostile lui emboîte le pas, l'abreuvant de slogans peu amènes. Dont celui-ci : " Rohani-Bani Sadr, félicitations pour votre parenté ! " Bronca marginale, certes, mais qui contraint le " cheikh américain ", autre apostrophe i...