Guilherme Boulos, le candidat de la gauche décomplexée du Brésil

A tout juste 35 ans et après avoir reçu la bénédiction politique de Lula, Guilherme Boulos se rêve en futur président de gauche d'un Brésil égalitaire et pacifié, peu importe si les sondages le placent très loin dans la course.