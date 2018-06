Guatemala: après l'éruption du Volcan de Feu, ce village n'est que désolation (en images)

Trois volcans au Guatemala ont projeté vendredi des cendres et de la lave, mettant en état d'alerte les habitants et les autorités, parmi lesquels le Volcan de Feu entré en éruption il y a deux semaines faisant 110 morts et 197 disparus.

Le 3 juin, le Volcan de feu a semé la mort et la désolation, notamment dans la localité de San Miguel los Lotes, où les secours recherchent toujours les nombreux disparus parmi des tonnes de décombres. Mais leurs travaux sont fréquemment suspendus en raison des conditions météorologiques créant des risques de glissements de terrain.

Le village de San Miguel n'est maintenant plus que désolation, recouvert d'une épaisse couche de cendres, il a l'allure d'un village fantôme que les habitants ont dû fuir dans la précipitation. Là même ou il y a peu la nature était florissante, plane maintenant une écoeurante odeur de souffre.