Globalisation et inégalité: "La flexibilisation du marché de l'emploi va beaucoup trop loin"

"Aujourd'hui, celui qui veut rester à la page, doit parler des perdants de la globalisation", explique Robert Went (61) en riant quand on le rencontre au coeur d'Amsterdam. L'économiste le mieux informé des Pays-Bas, dixit le quotidien De Correspondent, a écrit une thèse de doctorat sur la globalisation et depuis lors, il met en garde contre ses conséquences néfastes. "Il est très clair que la globalisation fait des victimes. Les emplois sont délocalisés dans les pays à bas salaires, les entreprises sont concurrencées par la Chine. Une étude détaillée de l'économiste américain David Autor révèle que l'entrée de la Chine dans le marché mondial a fait perdre un million d'emplois rien qu'aux États-Unis : ledit China Shock. Le chômage accru a provoqué plus de problèmes sociaux et les recettes fiscales en baisse ont affaibli les équipements publics. Aux États-Unis, il y a des quartiers entiers qui sont dégradés. L'impact du marché mondial est beaucoup plus grand que ce que les économistes ont longtemps pensé. Au fond, ce n'est que l'année passée que cette prise de conscience a eu lieu."

