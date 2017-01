GB: Theresa May appelle à mieux écouter le peuple pour éviter les extrêmes

Six mois après son arrivée à Downing Street à la suite du vote pour le Brexit qui a divisé le Royaume-Uni en deux, Mme May a indiqué vouloir construire une société "plus forte et plus solidaire", lors d'un discours à Londres.

"Nous savons ce qui arrive lorsque les politiques traditionnelles échouent: les gens se tournent vers les extrêmes, les politiques de la division et du désespoir", a déclaré la cheffe du gouvernement conservateur.

"Les électeurs se tournent vers ceux qui offrent des solutions faciles, qui prétendent comprendre leurs problèmes et savent toujours qui et quoi accuser. Nous voyons ces forces marginales gagner en puissance dans certains pays européens", a-t-elle ajouté.

Ces "mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite" doivent leur ascension au fait que "les politiques traditionnels ont ignoré pendant trop longtemps les préoccupations légitimes des gens ordinaires", a développé Mme May.

Les six premiers mois de l'ancienne ministre de l'Intérieur ont été dominées par les préparatifs pour le Brexit, alors que les négociations avec l'Union européenne devraient commencer prochainement. Mme May a promis d'activer l'article 50, qui lance la procédure de divorce, d'ici la fin mars.

Selon elle, les Britanniques ont voté pour une sortie de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin en partie à cause d'un "sentiment d'exclusion par rapport à la situation politique et sociale au Royaume-Uni".