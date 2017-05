GB: le niveau d'alerte terroriste rabaissé à "grave"

"La police a mené une série d'opérations importantes au cours des dernières 24 heures et il y a maintenant 11 suspects en garde à vue. Au vu de ces développements", le gouvernement a décidé de "réduire le niveau d'alerte de critique à grave", a déclaré Mme May, de retour à Londres après le sommet du G7 en Sicile.

Ce niveau signifie qu'un attentat est considéré comme "très probable", mais non plus "imminent". L'alerte avait été portée à son niveau maximum mardi après l'attentat de Manchester qui a fait 22 morts et 166 blessés lundi soir, revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

La police a fait des progrès "immenses" dans l'enquête et a mis la main sur "une bonne partie" du réseau jihadiste derrière l'attentat, avait précisé vendredi Mark Rowley, le responsable de l'anti-terrorisme britannique, ajoutant qu'elle explorait des pistes "importantes" et que d'autres arrestations pourraient suivre.

La police de Manchester a ainsi arrêté, tôt samedi, deux hommes de 20 et 22 ans après avoir procédé à une "explosion contrôlée" pour mener une perquisition, dans le quartier de Cheetham Hill, dans le nord de Manchester, selon un communiqué.

Le groupe Etat islamique a multiplié les attaques en Europe ces derniers mois alors qu'il enregistre des reculs sur son terrain en Syrie et en Irak.

L'auteur de l'attentat suicide est un Britannique de 22 ans d'origine libyenne, Salman Abedi, dont le père et un frère ont été arrêtés en Libye.