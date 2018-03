Gaza: explosion au passage du Premier ministre palestinien, 7 blessés

M. Hamdallah, ainsi que le chef du renseignement palestinien Majid Faraj qui se trouvait également dans le convoi, sont indemnes, a dit une source de sécurité au sein de la délégation.

La détonation, d'origine indéterminée, s'est produite alors que le convoi entrait dans le territoire pour une rare visite de la part de M. Hamdallah.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dénoncé un "lâche attentat" et tient le mouvement islamiste Hamas pour responsable, ont rapporté les médias officiels palestiniens.

Le Hamas dirige sans partage la bande de Gaza depuis qu'il en a évincé l'Autorité palestinienne par la force en 2007. L'Autorité, internationalement reconnue et censée préfigurer un Etat palestinien indépendant, ne gouverne plus que sur des fragments de la Cisjordanie occupée, séparée de la bande de Gaza par le territoire israélien.

Après des années de dissensions dévastatrices, le Hamas avait accepté le 12 octobre au Caire de rétrocéder les pouvoirs à l'Autorité. Cet accord avait suscité un prudent espoir de voir s'améliorer la situation dans le territoire sous blocus israélien et égyptien, et s'éclaircir un horizon politique particulièrement sombre pour la cause palestinienne.

Malgré l'importance des enjeux, le Hamas et l'Autorité se sont cependant montrés à nouveau incapables jusqu'à ce jour de surmonter leurs divisions, et l'accord du 12 octobre est resté largement lettre morte.