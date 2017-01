Gambie: le président sortant décrète l'état d'urgence

De plus en plus isolé et soumis à des pressions internationales croissantes, le président gambien sortant Yahya Jammeh a proclamé mardi l'état d'urgence face à "l'ingérence étrangère", à deux jours de l'investiture prévue de son successeur élu, Adama Barrow.