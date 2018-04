Fusillade au siège de YouTube: Militante, bodybuildeuse végane... Qui était Nasim Aghdam?

Durant la pause de midi, ce mardi 03 avril, une femme est entrée armée et vêtue de noir dans les locaux officiels de YouTube. Elle aurait ensuite ouvert le feu, blessant ainsi un homme et deux femmes avant de mettre fin à ses jours. Mais qui était réellement Nasim Aghdam? Portrait.

Lire aussi : Fusillade chez YouTube : trois blessés, la tireuse s'est suicidée.

YouTube n'était pas une cible inconnue pour cette femme 39 ans originaire de San Diego (Californie) : elle se faisait appeler "Nasim Wonder1" sur le site de vidéos en ligne. Elle possédait d'ailleurs une forte présence sur internet - avec ses 5000 abonnés et la diffusion de ses vidéos sur de multiples autres chaînes - avant que son compte ne soit finalement supprimé suite à la fusillade, rapporte la BBC.

Si la police reste discrète quant à l'identité de la femme, les médias américains précisent qu'elle postait des vidéos sur des sujets variés dont, notamment, sur la cruauté animale. Au total, Nasim Aghdam avait quatre chaînes différentes sur YouTube : elle y parlait donc d'animaux et y pratiquait le fitness, chantait ou récitait des poèmes. Elle mélangeait vidéos sérieuses et parodies musicales. En militant pour les droits des animaux, la youtubeuse se qualifiait de "bodybuildeuse végane".

D'après la Bay Area News Group, une source des forces de l'ordre aurait indiqué que l'incident se serait produit suite à une dispute entre Nasim et son petit ami. Cependant, le père de la suspecte aurait dit à la presse américaine que Nasim était une activiste végane et qu'elle était en colère contre la société qui aurait mis un frein à sa carrière de youtubeuse. En effet, en janvier 2017, elle poste une vidéo dans laquelle elle accuse YouTube de filtrer son contenu, réduisant ainsi le nombre de visiteurs sur sa chaîne.

YouTube shooting suspect Nasim Aghdam, who describes herself as a vegan artist, bodybuilder, and animal rights activist, often lashed out at the video platform for censoring and demonetizing her content pic.twitter.com/AsQiCz3SHB