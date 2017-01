Fusillade à Québec: un seul des deux hommes interpellés est considéré comme suspect

"La Sûreté du Québec (SQ) confirme qu'un seul des individus arrêtés hier soir en lien avec l'attentat de Québec est considéré comme suspect", a indiqué la police québécoise.

"Suite à l'enquête, l'autre individu est maintenant" entendu à titre de "témoin", a précisé la SQ sur son compte Twitter.

Selon les médias locaux, l'étudiant en science politique Alexandre Bissonnette serait l'individu considéré comme suspect et aurait téléphoné à la police pour se rendre.

Etudiant canadien d'origine marocaine, Mohamed Khadri a été entendu comme témoin et relâché, selon les médias.

La police et des témoins avaient d'abord indiqué dimanche soir que deux hommes cagoulés avaient ouvert le feu à l'intérieur de la mosquée au moment de la prière, faisant six morts et huit blessés, dont cinq sont toujours dans un état critique.

Une personne avait été interpellée près de la mosquée, une deuxième avait appelé le numéro d'urgence pour se rendre et avouer avoir participé à la tuerie, avait expliqué un peu plus tôt lundi Denis Turcotte, inspecteur de la ville de Québec.

Le suspect qui a appelé la police pour se rendre "a dit qu'il était impliqué dans l'incident", avait expliqué Martin Plante, officier de la Gendarmerie du Canada (GRC, police fédérale).

La police n'a pas immédiatement expliqué les raisons de ce revirement dans l'enquête, à savoir si la fusillade est l'oeuvre d'un seul tireur ou si un deuxième tireur est toujours dans la nature.

Les victimes sont toutes "des citoyens canadiens, des Québécois"

Les six personnes décédées dimanche dans l'attaque à l'arme à feu d'une mosquée de Québec étaient toutes des Canadiens binationaux, a indiqué lundi le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi.

"Il y a deux Marocains, un ou deux Algériens, un Tunisien et peut-être deux (personnes originaires) de l'Afrique sub-saharienne", a déclaré M. Labidi en marge d'une rencontre avec les autorités.

A Alger, le ministère des Affaires étrangères a confirmé la mort de deux Algériens dans un communiqué cité par la télévision d'État.

"Ce sont tous des citoyens canadiens, ce sont tous des Québécois, des Canadiens", a insisté M. Labidi au sujet des personnes décédées.

La police québécoise, qui mène l'enquête aux côtés de la police fédérale canadienne, avait reconnu quelques instants plus tôt que certaines des victimes étaient d'origine étrangère, sans toutefois fournir davantage de précisions.

Un geste inexpliqué, les musulmans effondrés

Peu avant 20H00 dimanche soir (01H00 GMT lundi), une fusillade a éclaté au coeur du Centre culturel islamique de Québec, la principale mosquée de la capitale québécoise. Six fidèles, venus prier, ont perdu la vie et huit autres ont été blessés, dont cinq sont toujours dans un état critique.

La communauté musulmane de Québec est effondrée. "C'est terrible pour la communauté, c'est terrible pour le Québec, c'est terrible pour le vivre-ensemble", a confié à l'AFP Mohamed Ali Saïdane, venu lundi à un rassemblement à l'hôtel de ville des élus et des représentants des associations de musulmans.

Vivant depuis plus de 30 ans au Québec, fonctionnaire du gouvernement québécois, il a perdu des amis comme Ezzedine Sophiane qui "s'est levé, a essayé d'arrêter le premier tireur" mais a été tué, laissant trois orphelins. Un Tunisien professeur d'université fait aussi partie des morts.

Inconnus de la police

Les suspects étaient inconnus des services de police jusqu'à leur geste meurtrier dimanche peu avant 20H00 locale (01H00 GMT lundi) quand ils ont ouvert le feu dans la salle au rez-de-chaussée de la mosquée où étaient réunis une cinquantaine d'hommes pour la dernière et cinquième prière quotidienne.

Les premiers appels sont arrivés au 911, numéro d'appel d'urgence, à 19H55, a expliqué Denis Turcotte, inspecteur de la police de Québec.

Très vite des effectifs policiers sont déployés autour du petit bâtiment abritant le lieu de culte, au coeur du quartier résidentiel Sainte-Foy, à une dizaine de kilomètres à l'ouest du centre historique de la ville de Québec.

A l'extérieur de la mosquée, les policiers interpellent le premier suspect quelques minutes après l'alerte. Sur le même numéro d'urgence, un homme appelle la police à 20H10 "pour parler de son geste" et finalement confier son intention de se rendre.

"Il a dit qu'il était impliqué dans l'incident", a expliqué Martin Plante, officier de la Gendarmerie du Canada (GRC, police fédérale).

Armé, l'homme explique alors qu'il a garé son véhicule avec les feux de détresse sur une bretelle d'une voie rapide à environ 20 kilomètres de la mosquée, a raconté l'inspecteur Turcotte. La police le cueille à 21H00.

La police n'a cependant pas souhaité épiloguer sur les motivations de cette attaque, qualifiée d'"acte terroriste" par le Premier ministre Justin Trudeau.

"A ce stade, c'est une enquête intérieure" au Canada, a expliqué Martin Plante pour couper court aux spéculations sur une éventuelle implication de mouvements extrémistes internationaux.

Sécurité autour des mosquées

Ce drame vient jeter une ombre sur l'image d'un Canada inclusif qui a accueilli près de 40.000 réfugiés syriens depuis un peu plus d'un an, comme 60.000 réfugiés vietnamiens et cambodgiens l'avaient été au milieu des années 70. Sur les 36 millions d'habitants au Canada, environ 1,1 million sont de confession musulmane.

"La diversité est notre force et, en tant que Canadiens, la tolérance religieuse est une valeur qui nous est chère", a souligné Justin Trudeau qui devait se rendre à Québec lundi en fin d'après-midi où une veillée devait rassembler toutes les communautés religieuses, la classe politique et la société civile.

"Les mots nous manquent dans ces situations pour vous exprimer non seulement la douleur dans laquelle nous sommes, parce qu'on a perdu des hommes, des gens qui ont commencé la vie dans ce beau pays, dans cette belle ville", a déclaré Mohamed Labidi, un responsable de la communauté musulmane aux côtés des élus à la mairie.

Dès dimanche soir, "nous avons demandé à l'ensemble de nos policiers d'augmenter le niveau de vigilance et de visibilité aux alentours des mosquées et tout endroit de regroupement musulman", a indiqué l'inspecteur Turcotte. La police a rappelé que cette mosquée avait en juin été la cible d'un geste islamophobe quand une tête de porc avait été déposée dans un sac plastique à l'entrée.

Les condamnations de cette attaque ont été unanimes à l'international et les hommages sont nombreux. La ville de Paris, théâtre d'attentats récents, témoignera de sa solidarité en éteignant les illuminations de la Tour Eiffel à partir de minuit.