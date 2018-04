Frappes en Syrie: vers l'escalade militaire entre les USA et la Russie ?

Le "résultat" des frappes menées dans la nuit par les Etats-Unis avec la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien "n'aurait pu être meilleur", s'est félicité samedi matin Donald Trump.

"Mission accomplie! ", a lancé sur Twitter le président américain, saluant une frappe "parfaitement exécutée" et remerciant les alliés français et britannique "pour leur sagesse et la puissance de leur excellente armée". "Tellement fier de notre grande armée qui sera bientôt", grâce aux "milliards de dollars" de budget supplémentaire débloqués sous son administration, "la meilleure que notre pays a jamais eue", a-t-il ajouté dans un second tweet.

Les frappes occidentales ont visé trois sites liés au programme d'armement chimique du régime de Bachar al-Assad, près de Damas et dans le centre du pays, selon Washington, Paris et Londres. Il s'agit d'une riposte ciblée après l'attaque chimique présumée du 7 avril à Douma, près de la capitale syrienne, imputée au pouvoir syrien.

En 2003, le président américain de l'époque, George W. Bush, avait annoncé la fin des principales opérations de combat en Irak sur un porte-avions américain rentrant du Golfe, avec la bannière "Mission accomplie" derrière lui -- une proclamation qui s'est rapidement révélée prématurée.

Escalade militaire?

Dans une première réaction, le président Vladimir Poutine a vivement dénoncé les frappes, mais il n'a annoncé aucune mesure particulière de rétorsion, se bornant à demander la convocation d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

"Je ne crois pas à une escalade (entre la Russie et les Etats-Unis). L'objectif principal était de faire une démonstration de force, mais Washington a assez soigneusement choisi ses cibles pour que la situation n'échappe pas à tout contrôle", estime l'expert en géopolitique russe Fiodor Loukianov, interrogé par l'agence TASS.

Une opinion partagée par le responsable de l'Institut du dialogue des civilisations, Alexeï Malachenko: "Nous n'entendons rien concernant d'éventuelles frappes de riposte. Ce thème n'est pas d'actualité. A peu près tout le monde est d'accord pour dire qu'une réponse militaire de la Russie est impossible, cela serait très dangereux et pourrait aboutir à un résultat contraire à celui recherché".

"Une réponse à caractère militaire n'est pas envisagée", estime aussi Alexandre Choumiline, du Centre d'analyse des conflits du Proche-Orient à l'Institut des Etats-Unis et du Canada.

Pour M. Choumiline, interrogé par l'AFP, "les frappes occidentales ont été précises, aucun dommage n'a été infligé à la Russie ou à des citoyens russes. C'est pourquoi on ne peut répondre que dans le domaine politique, dans l'information et la propagande".

Protestations purement diplomatiques

"Il n'y a pour le moment qu'une réponse possible de la part de la Russie: la condamnation, une convocation du Conseil de sécurité de l'ONU, des protestations... Difficile de faire plus", renchérit M. Choumiline.

"Il va y avoir beaucoup de bruit, de nombreuses déclarations, mais aucune action concrète. De fait, la Russie ne peut rien faire. Il y aura une réaction de la Russie à l'ONU, mais cela n'a aucune importance", considère M. Malachenko, pour qui "la Russie a perdu la face".

Le responsable du Comité des affaires internationales au Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement, Konstantin Kossatchev, avait donné le ton, dans l'une des premières réactions russes après les frappes: "La réponse, en tous cas tant que nos bases militaires en Syrie ne sont pas touchées, doit être non pas militaire mais dans le domaine du droit, en commençant par une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU".