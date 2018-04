Frappes en Syrie: ce que l'on sait

Cibles visées

Selon le général Joe Dunford, chef d'état-major américain, les forces occidentales ont visé samedi à 01H00 GMT (04H00 en Syrie) trois cibles liées au programme d'armement chimique syrien: une près de Damas et les deux autres dans la région de Homs (centre de la Syrie).

Une heure plus tard, ces frappes étaient "terminées", a-t-il ajouté, précisant qu'aucune autre opération n'était prévue à ce stade.

Les alliés ont pris soin d'éviter de toucher les forces russes, massivement présentes dans le pays, a-t-il souligné.

Moscou a confirmé qu'aucune des frappes n'avait atteint les abords des bases aérienne et navale russes.

L'armée russe a affirmé samedi que la défense antiaérienne syrienne était parvenue à intercepter 71 des 103 missiles de croisière lancés contre des installations du régime de Damas par les Etats-Unis et leurs alliés.

"Cela témoigne de la grande efficacité de ces systèmes (antiaériens) et de l'excellente formation du personnel militaire syrien formé par nos spécialistes", a déclaré le général russe Sergueï Roudskoï lors d'une conférence de presse.

Le président français Emmanuel Macron a souligné que les frappes françaises étaient "circonscrites aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques".

Selon la ministre française des Armées Florence Parly, elles ont visé "le principal centre de recherches" et "deux centres de production" du "programme clandestin chimique" du régime syrien.

Les Britanniques ont indiqué avoir frappé un complexe militaire - une ancienne base de missiles - à 24 kilomètres à l'ouest de Homs "où le régime est supposé conserver des armes chimiques".

La télévision d'Etat syrienne a rapporté des "informations" selon lesquelles un "centre de recherches" du quartier de Barzé dans le nord-est de Damas avait été visé.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), des centres de recherche scientifique, "plusieurs bases militaires" et des locaux de la garde républicaine à Damas et ses environs ont été pris pour cibles.

Des victimes?

Aucune victime n'est à l'heure actuelle à déplorer.

L'armée russe a affirmé samedi que les frappes menées par les Etats-Unis et leurs alliés contre le régime de Bachar al-Assad en Syrie n'avaient fait "aucune victime" civile ou militaire.

"Selon des informations préliminaires, il n'y a aucune victime au sein de la population civile ou de l'armée syrienne", a déclaré le général Sergueï Roudskoï lors d'une conférence de presse.

Forces engagées

Les Etats-Unis ont tiré des "types de munitions divers", dont des missiles de croisière Tomahawk. D'après Fox News, des bombardiers à long rayon d'action B-1 ont aussi été engagés.

Le ministre américain de la défense Jim Mattis a précisé que les forces américaines avaient employé deux fois plus de munitions que pour la frappe américaine d'avril 2017 sur la base militaire d'Al-Chaayrate, près de Homs.

Aucune perte humaine n'est à déplorer côté américain, selon le Pentagone.

La France a frappé avec des frégates multimissions en Méditerranée et des avions de chasse, selon Florence Parly. Un raid aérien est parti de plusieurs bases aériennes en France.

Londres a utilisé quatre avions de chasse Tornado GR4 de la Royal Air Force, équipés de missiles Storm Shadow.

Washington et ses alliés ont tiré "environ 110 missiles sur des cibles à Damas et ailleurs" dans le pays, selon le haut commandement de l'armée syrienne qui a assuré en avoir intercepté "la plupart". Selon la télévision d'Etat syrienne, des missiles ont été "interceptés" à Homs.

Selon Moscou, plus de 100 missiles ont été tirés et "un nombre significatif" d'entre eux interceptés par les forces syriennes. Les installations russes de défense aérienne stationnées en Syrie n'ont pas été utilisées, a souligné le ministère russe de la Défense.

L'armée syrienne dispose des systèmes S-125, S-200, "Bouk", "Kvadrat" et "Ossa".

"En un an et demi, la Russie a complétement rétabli les systèmes de défense antiaérienne de la Syrie et continue de les améliorer", a poursuivi le général russe.

Prenant acte des frappes occidentales, Moscou envisage désormais d'étudier la possibilité d'une livraison de systèmes antiaériens modernes S-300 à la Syrie et à d'autres pays, a-t-il ajouté.

Selon l'armée russe, les aérodromes des forces syriennes n'ont pas subi de dommages significatifs après les frappes occidentales, mais les "installations ayant trait au soit-disant programme chimique de Damas ont été en partie détruites".

Ces bâtiments "ne sont plus utilisés depuis longtemps et il n'y avait à l'intérieur ni personnel ni matériel", a précisé le général Roudskoï.

Réactions

Le Kremlin "a dénoncé avec la plus grande fermeté" les frappes.

La Russie a dénoncé "un coup porté contre la capitale d'un Etat souverain" et estimé que la Syrie, qui a résisté pendant des années à "une agression terroriste", a été frappée alors qu'elle avait "une chance d'avoir un avenir pacifique".

Berlin dit "soutenir" une "intervention militaire nécessaire et appropriée" (Merkel), tout comme le Canada, .

L'ONU a appelé "tous les Etats membres" à la "retenue".

L'UE "se tiendra aux côtés de ses alliés" (Tusk).

Damas a dénoncé une "agression barbare et brutale des Occidentaux", visant à "entraver" une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) qui devait entamer samedi une enquête à Douma.

L'Iran a averti des "conséquences régionales" des frappes et les a "fermement" condamnées, soulignant qu'elles intervenaient "avant même une prise de position" de l'OIAC.

Les frappes ont en revanche été jugées "appropriées" par la Turquie et "justifiées" par Israël. L'Otan leur a apporté son "soutien" estimant qu'elles vont réduire la capacité du régime à mener d'autres attaques chimiques.

Lire ici toutes les réactions internationales