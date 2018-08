François Pachet : "La musique personnalisée est un grand fantasme"

Directeur du Creator Technology Research Lab de Spotify, François Pachet, diplômé du prestigieux Berklee College of Music de Boston et de l'Ecole des ponts Paris Tech, est le pionnier de l'introduction de l'intelligence artificielle dans la composition musicale. Il vient de publier Histoire d'une oreille, dans lequel il interroge les émotions suscitées par la musique, à l'ère des playlists infinies et à l'aune du débarquement de l'IA dans les studios d'enregistrement.