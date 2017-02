François Fillon et le bal des faux-culs

A l'abri des oreilles indiscrètes, deux anciens ministres de François Fillon discutent, ce 29 janvier. Toute la droite française s'est donné rendez-vous à la Villette, à Paris, pour la réunion publique qui doit lancer la campagne de son champion. Eux étaient déjà au meeting de Nicolas Sarkozy à Nîmes, le 18 novembre 2016, à l'avant-veille du premier tour de la primaire de la droite et du centre, parce qu'ils pressentaient que ce serait le dernier dans la vie de l'ancien président. " C'est bien, on fait aussi le dernier meeting de Fillon ! " glisse - glousse - l'un des deux à son voisin. Qui lui répond : " C'est dommage qu'on ait raté celui de Juppé. " La droite se marre, la droite se meurt. En quelques jours, le candidat imbattable est devenu l'homme à abattre par son propre camp. Penelope m'a tuer. " Si on arrive encore à gérer les militants, notre électorat ne suit plus, note l'un des partisans les plus actifs de... François Fillon. C'est terminé. "

...