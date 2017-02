François Bayrou : "Le centre, c'est du dur"

Qu'a de centriste la société française d'aujourd'hui ?

Ne parlons pas en termes d'étiquettes. La question de la France aujourd'hui est celle de son découragement et de ses blocages. C'est de cela qu'il faut sortir ! Pour moi, je le dis dans ce livre, on peut retrouver la volonté et l'allant du pays plus facilement qu'on ne le croit : il suffit d'identifier sur chaque sujet ce qui bloque et de mobiliser les forces pour lever ces obstacles. Pourquoi est-ce impossible en France, depuis longtemps ? Parce que notre démocratie ne marche plus. Le lien est coupé avec les citoyens, et d'abord parce que les deux tiers des électeurs (extrême droite, extrême gauche, écologistes indépendants et centre) n'ont aucune représentation. Ce n'est plus tolérable. La philosophie des institutions que je défends, c'est que l'on peut vivre ensemble et trouver des majorités d'idées, même si l'on n'a pas les mêmes options et orientations. Le centre, c'est l'acceptation du pluralisme. Marc Sangnier (NDLR : député français de 1919 à 1924 et de 1945 à 1950) disait : " La démocratie est l'organisation sociale qui permet de porter à son plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. " Or, nous avons des institutions politiques et un système médiatique qui poussent au simplisme, n'aident pas à la conscience et qui vont plu...