François Baroin, un défenseur à l'attaque

Quand on fait de la politique par les temps qui courent, un avocat peut se révéler précieux. Et un avocat sachant faire de la politique, ce n'est pas forcément inutile non plus. Dans la tourmente qui menace d'emporter le candidat officiel de la droite, Me Baroin est ainsi retombé sur ses pattes : l'ex-sarkozyste a eu quelques échanges singuliers avec François Fillon. " Je ne suis pas avocat ! " souligne l'ancien Premier ministre français en privé, pour justifier les errements de sa stratégie judiciaire depuis qu'a éclaté l'affaire Penelope. François Baroin l'est : rapidement, il a suggéré au candidat de muscler sa défense, d'allumer des contre-feux, de soulever, par exemple, la question de l'incompétence du Parquet national financier (celui-ci a d'ailleurs indiqué le 16 février qu'il ne peut pas classer la procédure sans suite, NDLR), alors que les avocats choisis avaient commencé par fournir à cette instance des documents pour faciliter l'enquête. A François Fillon, François Baroin rapporte aussi ses discussions avec ses confrères, comme Francis Szpiner (il travaille dans son cabinet) ou Eric Dupond-Moretti (qu'il affronta lors de sa première apparition à des assises).

