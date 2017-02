France: quatre morts dans une avalanche, cinq ensevelis

Le groupe était composé de huit vacanciers, dont les nationalités n'ont pas été confirmées, encadrés par un professionnel.

En début d'après-midi, "cinq personnes étaient toujours ensevelies avec une grosse accumulation de neige sur eux", ont indiqué les secours, précisant peu après qu'il n'y avait "aucun espoir de les retrouver" vivantes.

Après l'avalanche, la plus meurtrière depuis le début de la saison de ski, les secours avaient dans un premier temps indiqué que deux personnes avaient été sorties vivantes, probablement décédées depuis des suites de leurs blessures.

C'est le personnel de la station qui a vu la spectaculaire coulée de 400 mètres de large et donné l'alerte à 10H35 sur ce secteur hors-piste, selon un communiqué.

Une plaque à vent s'est décrochée à la suite du passage de ce groupe de skieurs en vacances dans la station, a précisé cette dernière.

Les secours se sont mobilisés immédiatement, épaulés sur place par plusieurs équipes cynophiles ainsi que des moniteurs de ski et autres pisteurs.

Risque 'marqué'

Lundi, le risque d'avalanche était de 3 sur une échelle de cinq. Qualifié de "marqué" par Météo France, ce niveau ne prévoit pas en principe "de départs spontanés d'avalanches de grande ampleur", mais prévient du risque de déclenchements "surtout par forte surcharge" et dans quelques pentes spécifiques.

C'est le plus grave accident survenu depuis le début de la saison de ski, qui a démarré tardivement cette année en raison d'un manque de neige avant la mi-janvier.

Depuis novembre, il y avait eu jusqu'alors 13 accidents d'avalanche dans les Alpes et les Pyrénées (sud-ouest), qui ont fait au total trois morts, selon un décompte de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches (Anena).

La saison dernière, 45 accidents ont fait au total 21 morts. L'avalanche la plus meurtrière en France remonte au 18 janvier 2016, quand onze militaires avaient été emportés lors d'un entraînement sur une piste de Valfréjus, non loin de Tignes. Cinq avaient été tués sur le coup, un sixième était décédé quelques jours plus tard.

La plus grave des dix dernières années s'est produite en été, en 2012, dans le massif du Mont-Blanc avec neuf morts et neuf blessés légers au Mont Maudit.

Tignes-Val d'Isère est une des plus importantes stations de ski des Alpes françaises dont le point culminant est situé à 3.456 mètres. Située dans le massif de la Vanoise, elle propose 480 hectares de pistes balisées pour environ 80 remontées mécaniques, et 3.200 hectares hors-pistes.