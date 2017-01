France : l'épouse de François Fillon a perçu 500 000 euros comme attachée parlementaire

Thierry Solère, porte-parole du candidat, a déclaré à l'AFP que Penelope Fillon avait "bien été la collaboratrice de François Fillon". "Il est fréquent que les conjoints des parlementaires soient leurs collaborateurs", a-t-il affirmé, sans donner aucun chiffre sur sa rémunération.

D'après ses "bulletins de salaire", la Franco-Britannique a été rémunérée de 1998 à 2002 par François Fillon, alors député, sur une enveloppe destinée à la rémunération des assistants parlementaires. En 2001, elle a ainsi reçu 3.900 euros brut par mois, selon le Canard Enchaîné à paraître mercredi.

A partir de l'été 2002, après l'entrée de M. Fillon au gouvernement, Penelope Fillon, qui a toujours affirmé se tenir à l'écart des activités politiques de son mari, devient sur le papier collaboratrice de son suppléant Marc Joulaud, qui lui succède à l'Assemblée nationale.

D'après les chiffres obtenus par le Canard Enchaîné, c'est au cours de cette période qu'elle sera le mieux rétribuée (de 6.900 euros à 7.900 euros mensuels). En France, le fait d'embaucher des proches en tant que collaborateurs n'est pas interdit pour les parlementaires, à condition que ce ne soit pas un emploi fictif. Une collaboratrice parlementaire de M. Joulaud, interrogée par ce journal, dit n'avoir "jamais travaillé avec elle, je n'ai pas d'infos à ce sujet. Je ne la connaissais que comme femme de ministre".

En 2012, le Canard affirme qu'elle a de nouveau été rémunérée "pendant six mois au moins" quand François Fillon est redevenu député, après cinq ans au poste de Premier ministre. "Au total, Penelope aura perçu environ 500.000 euros brut sur les caisses parlementaires", écrit l'hebdomadaire. Le Canard affirme aussi que Mme Fillon a parallèlement été salariée, entre le 2 mai 2012 et décembre 2013, de la Revue des deux mondes, propriété de Marc Ladreit de Lacharrière, un ami de M. Fillon. Elle touchait alors environ 5.000 euros brut par mois. Interrogé par l'hebdomadaire, le directeur de la revue, Michel Crépu, se dit "sidéré" : "Je n'ai jamais rencontré Penelope Fillon et je ne l'ai jamais vue dans les bureaux de la revue". Il précise toutefois que Mme Fillon a signé "deux ou peut-être trois notes de lecture".

Thierry Solère a dit à l'AFP que M. Crépu était "mal renseigné".