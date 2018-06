France: explosion dans une usine classée Seveso dans le centre-est, deux blessés graves

Trois ouvriers ont été blessés, dont deux sont en urgence absolue, selon les pompiers. Une des victimes a dû être héliportée. L'explosion s'est produite dans un bâtiment de stockage, où avaient lieu des travaux de maintenance sur le réseau de chauffage. Selon le maire de la commune, qui s'est exprimé sur la radio locale publique France Bleu, l'explosion est due à l'inflammation d'un bidon de solvant provoquée par les étincelles d'une disqueuse. L'entreprise, classée Seveso (site industriel présentant des risques d'accidents majeur), est spécialisée dans la fabrication et la conception de matériaux d'étanchéité. En 2012, une explosion suivie d'un incendie avait déjà eu lieu dans l'établissement. En début d'après-midi, la préfecture précise dans un communiqué que "la situation est redevenue normale sur le site" et ajoute que "le feu a été rapidement éteint par le personnel de l'établissement" qui "a été évacué". "Il n'y a aucun risque pour la population", a de plus précisé un porte-parole à l'AFP. (