France: 3 frères et soeur décèdent lors d'une sortie dominicale au lac

L'information était rapportée dimanche soir par différents médias français, dont "Le Journal de Saône-et-Loire". L'accident a eu lieu dimanche en fin d'après-midi. Les trois frères et soeur, originaires de Chalon, auraient voulu se rafraichir dans le lac, lors d'une sortie sous un ciel ensoleillé. La baignade est interdite dans le plan d'eau, car il n'est pas surveillé et un à-pic de plusieurs mètres se trouve à quelques mètres du rivage. Les deux plus jeunes enfants ont, pour une raison encore peu claire, mis les pieds dans les eaux peu profondes près du rivage, auraient glissé et perdu pied. Ils ne savaient pas nager. L'ainé, qui selon plusieurs médias savait nager, a tenté de venir en aide à son frère de 10 ans et sa soeur de 9 ans, mais a coulé lui aussi. Dimanche soir circulait l'information selon laquelle les enfants barbotaient dans le lac, mais le maire de Chalon, Gilles Platret, a indiqué lundi à France Info que les enfants, dont la mère était aussi présente, "n'étaient pas en train de se baigner". Le sous-préfet d'Autun, Eric Boucourt, a expliqué de son côté que les trois enfants "voulaient se rafraîchir en se trempant les pieds au bord de l'eau" et qu'ils auraient glissé. Selon l'antenne régionale de France 3, l'alerte a été donnée vers 19h30. Les trois petits corps ont été sortis des flots une heure plus tard, grâce à l'intervention de plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers dont neuf plongeurs. Des massages cardiaques ont été prodigués, mais les trois décès ont été constatés à l'hôpital de Chalon peu de temps après. Selon les médias locaux, les corps se trouvaient à près de cinq mètres de profondeur, où la température de l'eau tombe aux environs de 10 degrés.