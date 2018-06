Football et politique : les Allemands, empereurs du monde

Le football est un jeu simple : 22 types courent derrière un ballon pendant 90 minutes et, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. " On doit l'image, devenue un classique, à l'attaquant anglais Gary Lineker, aujourd'hui consultant apprécié de la BBC. C'était après la défaite de son équipe face à l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du monde en Italie. Ce 4 juillet 1990, la Mannschaft, comme on surnomme l'équipe allemande, atteint la finale au bout des prolongations et des tirs au but, dans un stade de Turin surchauffé. Quatre jours plus tard, elle termine le travail en battant l'Argentine 1-0. Ce n'est pas son titre mondial le plus chatoyant. Mais c'est le résultat d'un réalisme implacable. Celui dont le pays sait aussi faire preuve sur la scène internationale.

...