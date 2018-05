Football et politique: le Costa Rica, le modèle durable

A chaque Coupe du monde, au premier tour, il y a un " groupe de la mort ". Celui qui rassemble plusieurs ténors. En 2014, au Brésil, le sort compromet ainsi singulièrement l'avenir du Costa Rica dans le tournoi. Sur la route de l'équipe nationale de ce petit pays d'Amérique centrale, peuplé d'à peine 4,8 millions d'habitants, se dressent trois monstres : Uruguay, Italie et Angleterre. Autant d'anciens champions du monde, qui comptabilisent sept titres à eux trois. Une cause perdue. Le sentiment se confirme à la mi-temps du premier match, face à l'Uruguay : sans démériter, les " Ticos " sont menés 1 - 0, sur penalty. Mais en quarante-cinq minutes, ils renversent la situation et marquent trois buts. Le président de la République, Luis Guillermo Solis, élu un mois auparavant, bondit littéralement de joie, hors de son siège, en tribune, et surligne son émotion de façon lyrique : " Los goles son amores ! Ça prouve que tout rêve est possible ! " Le foot transporte le peuple. Et ce faisant, comble le pouvoir de félicité.

...