Football et politique : la Suisse, la confédération multiculturelle

Certaines histoires familiales sont extraordinaires. C'est le cas de celle des Xhaka. Tout débute en 1986, dans un pays qui s'appelle encore Yougoslavie. Ragip Xhaka, étudiant de 22 ans à l'université de Pristina, capitale de la province autonome du Kosovo, écope d'une peine de prison de six ans pour avoir participé à une manifestation réclamant la démocratisation du régime communiste. Trois mois plus tôt, il a rencontré sa future épouse, Eli. Le jeune couple est contraint de reporter ses promesses de bonheur. Libéré au bout de trois ans et demi, Ragip et Eli s'enfuient, à Bâle. En 1990, la Yougoslavie est à l'aube de sa désintégration. La famille Xhaka, elle, se prépare enfin à écrire son contre de fées, loin de ses racines.

