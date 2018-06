Football et politique : la Serbie, en plein dans le chaudron des Balkans

A travers les trente-deux qualifiés pour la Coupe du monde 2018, Le Vif/L'Express montre combien le sport roi et la politique sont intimement liés. Dix-septième volet : comment la Serbie a pris le relais de la Yougoslavie dans le chaos et la violence. Et pourquoi le foot démontre que rien n'est définitivement réglé dans la région, en dépit d'un rapprochement avec l'Union européenne.