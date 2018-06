Football et politique : l'Iran, le domaine fermé des mollahs

Etre footballeur de haut niveau à l'étranger et jouer pour l'équipe nationale d'Iran n'est pas une sinécure. Ehsan Hajsafi et Masoud Shojaei l'ont appris à leurs dépens, l'été dernier. Ces deux internationaux iraniens jouent alors pour l'équipe grecque de Panionios, qualifiée pour l'Europa League. Le 27 juillet 2017, ils affrontent le Maccabi Tel Aviv au troisième tour qualificatif de l'épreuve. Sur la pelouse du club israélien, dans l'indifférence générale, ils perdent un à zéro. Une semaine plus tard, ils sont éliminés à la suite d'une nouvelle défaite par le plus petit score, à domicile. Tel est le lot des forçats de l'anonymat footballistique.

