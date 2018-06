Football et politique : l'Australie, le monde à l'envers

Cela reste, à ce jour, le plus gros carton jamais réalisé lors d'un match officiel par une équipe nationale. Le 11 avril 2001, l'Australie atomise littéralement les Samoa américaines sur le score de 31 buts à 0. Lors de cette même rencontre comptant pour les qualifications de la Coupe du monde, Archie Thompson, attaquant du Melbourne Victory, bat lui aussi un record mondial en devenant le buteur le plus prolifique au cours d'un même match, avec treize réalisations. Le plus incroyable, c'est que l'Australie bat de la sorte... son propre record, réalisé deux jours plus tôt en battant les Tonga 22 - 0.

