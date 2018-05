Football et politique : en France, les enfants de la patrie déchirée

A travers les trente-deux qualifiés pour la Coupe du monde 2018, Le Vif/L'Express montre combien le sport roi et la politique sont intimement liés. Quatorzième volet : comment la France vit sa crise d'identité et sa mutation métissée, à travers les succès et les déboires de son équipe nationale.