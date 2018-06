Football et politique : en Espagne, la force de l'union

A travers les trente-deux pays qualifiés pour la Coupe du monde 2018, Le Vif/L'Express montre combien le sport roi et la politique sont intimement liés. Vingt-troisième volet : comment les tensions entre unitaristes et régionalistes façonnent le visage de l'Espagne. Et pourquoi son triplé historique Euro-Mondial, 2008, 2010 et 2012, démontre que le football permet de serrer les rangs.