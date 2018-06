Football et politique : en Corée du Sud, le sport comme "arme" de paix pour se rapprocher du Nord

A travers les trente-deux pays qualifiés pour la Coupe du monde 2018, Le Vif/L'Express montre combien le sport roi et la politique sont intimement liés. Vingt et unième volet : pourquoi la Corée du Sud compte sur le sport et le football pour se rapprocher de la Corée du Nord, en dépit des crises et des missiles. Et comment Séoul a réussi le premier exploit, controversé, du football asiatique à la Coupe du monde.