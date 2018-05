Football et politique: au Portugal, la douce fièvre antiaustérité

L'image du " roi du monde " claudiquant sur le bord du terrain, lors de la finale de l'Euro de football 2016, restera dans toutes les mémoires. Cristiano Ronaldo, le joueur aux quatre Ballons d'or (bientôt cinq) et au palmarès incomparable en club, que ce soit avec Manchester United ou le Real Madrid, voulait plus que tout offrir enfin à son pays un premier grand titre international. En marquant des buts comme il respire : il en a pris l'habitude. Mais à la 25e minute de ce match décisif contre la France, pays organisateur, ce 10 juillet 2016, CR7 doit sortir sur blessure, matraqué par l'opposition et usé par une longue saison. Avec lui, tout un pays pleure, soudain. Et voit s'envoler tout espoir. A tort...

