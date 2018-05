Football et politique: au Japon, le respect des Samouraïs

Kazuyoshi Miura est un dieu vivant au Japon. Digne des sumo, vénérés pour leur force et leur sagesse. Kazu, comme on le surnomme, est entré dans le livre des records en mars 2017 après avoir inscrit un but... à 50 ans et 14 jours, lors d'un match officiel de deuxième division opposant son club, le Yokohama FC, à l'équipe de Thespakusatsu Gunma. Il supplante de la sorte un joueur mythique, l'Anglais Sir Stanley Matthews, qui avait établi le précédent record en 1965 à 50 ans et 5 jours. Pour Miura, ce n'est sans doute pas fini : en janvier 2018, l'attaquant japonais a signé un nouveau contrat. Infatigable.

