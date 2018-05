Football et politique: au Brésil, la passion folle du beau jeu

Impossible d'oublier ces images. Quatre ans après, elles gardent une intensité sportive et dramatique hors du commun. La déroute du Brésil face à l'Allemagne, en demi-finale de la Coupe du monde 2014 organisée chez lui, reste un moment de sidération collective, comme le football en offre de temps à autre. Le premier but de Thomas Müller, à la 11e minute, laisse déjà augurer d'une soirée difficile pour les Auriverdes. Mais l'avalanche de buts qui suit - Klose à la 23e, Kroos aux 24e et 26e, Khedira à la 29e - et la perméabilité d'une défense clouée sur place laissent tous les observateurs pantois. 0-5 après moins d'une demi-heure de jeu : même les joueurs allemands n'en reviennent pas. Le score final, 1-7, est l'une des pires défaites jamais enregistrées par le Brésil. C'est un drame national. Il y a des larmes à profusion dans le public. Oscar et David Luiz sont prostrés sur la pelouse. Ils viennent d'écrire une page noire de leur histoire. Cette humiliation, ils voudront la laver cet été, en Russie...

