Football et politique: Arabie saoudite, la timide ouverture au monde

Le football est une seconde religion en Arabie saoudite. Et le prince héritier du royaume, Mohammed ben Salman al-Saoud, entend bien être son nouveau prophète. " MBS ", comme on le surnomme, a parfaitement compris toute l'importance de conquérir le coeur des supporters. Tant pour asseoir son autorité que pour imposer le virage réformateur de son programme Vision 2030 (Le Vif/L'Express du 17 novembre). " Le football est le seul rival de l'islam dans le Moyen-Orient ", constate James Dorsey, journaliste américain et chercheur au Middle East Institute, qui a fait de ce thème son principal sujet d'étude. " Les jeunes Saoudiens vont plus souvent dans les stades que dans les mosquées, prolonge Ali al-Ahmed, opposant au régime et fondateur de l'Institut pour les affaires du golfe Persique, un groupe de réflexion basé à Washington. Plus que la religion, le football peut être au centre de toute révolution. " Traduction : les amateurs de ballon rond, sport ultrapolitisé depuis toujours par le régime, doivent être choyés.

...