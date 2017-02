Flynn et les Russes, le Watergate de Trump ?

La Maison-Blanche tente de calmer la tempête née de la démission du général Flynn, mais les interrogations subsistent sur les relations passées - et futures - de l'équipe de Donald Trump avec la Russie. D'écoutes téléphoniques et relevées téléphoniques, il ressort que quelques figures de l'équipe de Donald Trump ont eu des contacts avec des Russes qui étaient fichés aux États-Unis comme agent secret. Il s'agirait du général Flynn (conseiller pour la sécurité nationale et pilier de sa campagne), Paul Manafort (ancien consultant politique en Russie et en Ukraine) et Carter Page (conseiller en politique étrangère).

