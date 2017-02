Fillon : pour s'en sortir, doit-il remettre son programme au centre du débat ?

Un an avant les élections régionales en Ile-de-France, Valérie Pécresse, future présidente du conseil régional et son directeur de campagne, Patrick Stefanini, s'enferment pour une séance de scanner un peu particulière. Il s'agit de passer au crible tout ce qui pourrait surgir inopinément et troubler la candidate pendant la bataille : amendements signés, prises de position personnelles sur tel ou tel sujet, mais aussi questions financières et activités des membres de la famille... Patrick Stefanini dirige aujourd'hui la campagne de François Fillon ; d'expérience, il sait que le diable se cache dans les détails. Et pourtant, ce qui a été fait pour un combat régional, il n'a pas eu l'occasion de le faire pour le candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le temps qui a manqué, François Fillon s'est déclaré depuis plus de trois ans. Les choses se sont enchaînées, l'opération vérité n'a jamais eu lieu.

