Famille disparue en France: la voiture du fils retrouvée

Pascal et Brigitte Troadec, tous les deux nés en 1967, leur fils Sébastien, 21 ans, et leur fille Charlotte, 18 ans, ont mystérieusement disparu depuis le 16 février. Ils ne se sont pas présentés à leur travail, leurs téléphones portables se sont tus et des traces de sang ont été retrouvées dans leur maison à Orvault près de Nantes.

Le véhicule de Sébastien Troadec, étudiant, a été retrouvé à Saint-Nazaire, a indiqué jeudi le procureur de Nantes. Il était stationné sur le parking d'une église, près du port de la ville, selon les quotidiens régionaux Presse Océan et Ouest France.

Lors des recherches dans la maison d'Orvault, les enquêteurs ont trouvé de nombreuses traces de sang appartenant aux parents, Pascal et Brigitte, et au fils.

Mercredi, la carte d'assurance maladie de Charlotte a été retrouvée dans un village breton à 280 km du domicile familial.

Les investigations dans ce secteur devaient se poursuivre jeudi, selon des sources proches de l'enquête.

Le mandat des enquêteurs inclut des recherches pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations. Aux premiers jours de l'enquête, les policiers soupçonnaient le fils d'avoir mis en place "un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même". Mais ils ont ensuite invité les médias à la prudence sur cette piste, toutes les hypothèses restant ouvertes à ce stade.

Cette mystérieuse disparition n'est pas sans rappeler celle d'une autre famille survenue en 2011, à quelques kilomètres de Orvault, qui avait déjà défrayé la chronique.

Le 21 avril de cette année-là, les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants, une famille qui semblait également sans histoire, avaient été découverts par la police, enterrés sous la terrasse de leur maison à Nantes. Ils avaient disparu depuis près de trois semaines. A ce jour, le père, Xavier, reste introuvable.