Explosion dans une mine au Pakistan: le bilan s'alourdit à 18 morts

La mine s'était écroulée alors que des ouvriers avaient utilisé de la dynamite pour creuser davantage sur le site de Sinjidi, à environ 45 kilomètres de Quetta, la capitale de la province. Les corps de huit mineurs ont été "retrouvés enterrés à plus de 1.200 mètres de profondeur", a déclaré à l'AFP l'inspecteur en chef des mines de la province Muhammad Iftikhar. Selon lui au moins 22 travailleurs se trouvaient dans la mine au moment de l'explosion. Cinq volontaires étaient entrés dans la mine pour sauver les ouvriers coincés après l'explosion, malgré les avertissements des autorités. "Nous avons réussi à les extraire tous les cinq, mais ils souffraient d'intoxications à cause des gaz dans la mine. Deux d'entre eux sont morts sur le chemin de l'hôpital, les trois autres sont toujours hospitalisés à Quetta", a ajouté Muhammad Iftikhar. Plus tôt dans la semaine, les équipes de secours avaient retrouvé neuf ouvriers vivants dans les veines supérieures de la mine tandis que huit autres avaient été retrouvés morts à 240 mètres de profondeur. L'utilisation de la dynamite est officiellement interdite dans les mines, mais les ouvriers des mines de cette région pauvre et instable, connues pour leurs conditions de sécurité déficientes, utilisent régulièrement des explosifs pour extraire plus rapidement le charbon.