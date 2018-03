Exit polls: La coalition de droite en tête, le Mouvement 5 Etoiles premier parti

Le Mouvement 5 Etoiles est le premier parti des élections législatives, selon les premiers sondages à la sortie des urnes publiés par plusieurs médias italiens. Il atteindrait entre 29% et 32% selon la Rai et Mediaset. La coalition de droite dépasserait les 35%, avec Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue de Matteo Salvini au coude-à-coude.