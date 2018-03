Ex-espion empoisonné : 16 pays expulsent des diplomates russes, Moscou dénonce une "provocation"

En revanche, la Slovaquie a décidé d'étudier "les mesures à venir".

L'Ukraine a annoncé lundi l'expulsion de 13 diplomates russes, décision prise "dans un esprit de solidarité avec nos partenaires britanniques et nos alliés transatlantiques et en coordination avec les pays de l'UE", a déclaré le président ukrainien Petro Porochenko cité par son service de presse.

La Pologne a déclaré persona non grata quatre diplomates russes, tandis que la République Tchèque et la Lituanie ont en fait partir trois chacune.

"La date du départ de Pologne des quatre diplomates russes a été fixée au 3 avril à minuit. La note avec les quatre noms a été remise à l'ambassadeur de Russie", a déclaré à la presse le chef de la diplomatie polonaise Jacek Czaputowicz.

Son homologue lituanien Linas Linkevicius a précisé à l'AFP que les trois personnes expulsées l'étaient "pour des activités incompatibles" avec leur statut diplomatique.

"Une arme chimique a été utilisée contre des civils pour la première fois depuis la Deuxième guerre mondiale. La situation est particulière et elle appelle une réponse particulière", a-t-il déclaré.

La Lituanie ajoutera également 21 noms de citoyens russes à une liste de personnes indésirables et interdites d'entrée, établie l'année dernière. Il s'agit de la "liste Magnitsky", du nom d'un juriste russe mort en prison après avoir découvert une importante affaire de corruption présumée impliquant de hauts responsables russes.

La Lettonie a expulsé un diplomate, un deuxième secrétaire de l'ambassade de Russie à Riga, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères. L'Estonie a décidé d'en faire partir un également et il s'agit de l'attaché militaire, a rapporté l'agence de presse BNS.

Quant à la Slovaquie, son ministère des Affaires étrangères a déclaré "étudier les mesures à venir". "Il y a plus d'une option dans ce cas", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis expulsent 60 "espions" russes

Les Etats-Unis ont annoncé l'expulsion de 60 "espions" russes dans le cadre d'une action coordonnée entre pays occidentaux.

Un haut responsable de l'administration américaine a indiqué que 48 "agents de renseignement connus" dans diverses missions aux Etats-Unis et 12 de plus à la mission russe de l'ONU avaient sept jours pour quitter les Etats-Unis.

"Nous prenons ces mesures pour démontrer notre solidarité indéfectible avec le Royaume-Uni, et pour imposer à la Russie de sérieuses conséquences pour ses violations continuelles des normes internationales", explique le département d'Etat dans un communiqué.

La porte-parole de la Maison Blanche a indiqué pour sa part que "les Etats-Unis sont prêts à coopérer pour bâtir une meilleure relation avec la Russie, mais cela ne peut que se produire si le gouvernement russe change d'attitude".

Plusieurs autres pays de l'Otan --dont 14 de l'Union européenne-- ont annoncé des mesures similaires quasi simultanément lundi.

"Les Etats-Unis en appellent à la Russie pour qu'elle assume la responsabilité de ses actes et fasse la démonstration qu'elle est capable d'être à la hauteur de ses engagements et responsabilités internationaux en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour maintenair la paix et la sécurité", souligne le département d'Etat américain.

Ces expulsions sont les plus importantes depuis au moins la fin de la guerrre froide.

L'administration du président Obama avait expulsé 35 agents russes en décembre 2016 pour punir Moscou de son ingérence dans l'élection présidentielle américaine, juste avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

Les relations américano-russes sont exécrables en raison de ces ingérences mais aussi de l'attitude de la Russie en Ukraine et de l'annexion de la Crimée ainsi que du rôle joué par la Russie dans la guerre civile en Syrie et de son soutien à l'Iran.

Depuis son arrivée à la présidence, Donald Trump se garde de toute critique frontale de son homologue russe Vladimir Poutine insistant au contraire sur la nécessité d'améliorer les relations entre les deux pays, y compris au cours d'une récent échange téléphonique de félicitation pour la réélection du maître du Kremlin.

Outre les expulsions annoncées lundi, l'administration américaine va fermer le consulat de Seattle sur la côte ouest des Etats-Unis.

La Maison Blanche cite la proximité d'une base de sous-marins et d'une grande partie des installations industrielles de Boeing --un des plus gros fournisseurs de matériel militaire pour le compte du Pentagone-- pour justifier de la fermeture de ce consulat.

Le Canada expulse quatre diplomates russes

Le Canada a décidé d'expulser quatre diplomates russes, a annoncé Chrystia Freeland, ministre des Affaires étrangères.

Le gouvernement canadien a par ailleurs rejeté trois demandes de personnel diplomatique supplémentaires présentées par le gouvernement russe, a dit Mme Freeland dans un communiqué.

Moscou promet de risposter

La diplomatie russe a dénoncé une "provocation" et a promis de riposter. "Le geste provocateur de prétendue solidarité avec Londres de ces pays (...) témoigne de la poursuite d'une ligne de confrontation visant à aggraver la situation", a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué. "Nous allons forcément y répondre", a-t-elle souligné.