Etats-Unis, Europe, Ukraine, Canada: expulsions en série de diplomates russes

Etats-Unis

Aux Etats-Unis, 60 "espions" russes vont devoir quitter le territoire, a annoncé la Maison Blanche. Il s'agit, selon un haut-responsable américain, de "la plus importante expulsion" d'agents de renseignement russes de l'histoire des Etats-Unis. Un haut responsable de l'administration américaine a précisé que 48 "agents de renseignement connus" dans diverses missions aux Etats-Unis et 12 membres de la mission russe de l'ONU étaient concernés. Le consulat russe de Seattle sur la côte ouest des Etats-Unis va être fermé, Washington mettant en avant la proximité d'une base de sous-marins et d'une grande partie des installations industrielles de Boeing.

Union européenne

Paris et Berlin ont également emboîté le pas à Londres, qui avait expulsé 23 diplomates russes le 20 mars. Moscou avait riposté en expulsant 23 diplomates britanniques.

Au total, quinze pays de l'Union européenne ont annoncé lundi des expulsions visant une trentaine de diplomates russes, a indiqué Donald Tusk, le président du Conseil européen.

Ces expulsions en cascade ont été annoncées par l'Allemagne (4 expulsions), la France (4), la Pologne (4), la Lituanie (3), la République tchèque (3), l'Espagne (2), l'Italie (2), les Pays-Bas (2), le Danemark (2), la Suède (1), la Lettonie (1), la Roumanie (1), la Croatie (1), la Finlande (1), l'Estonie (1).

Donald Tusk a également indiqué que "des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et semaines".

Selon une source diplomatique française, les quatre diplomates russes obligés de quitter l'Hexagone sont l'attaché de défense, le chef de la mission économique, le consul à Strasbourg et l'un des consuls à Marseille.

- Autres pays

L'Ukraine a annoncé l'expulsion de 13 diplomates russes "dans un esprit de solidarité avec nos partenaires britanniques et nos alliés transatlantiques et en coordination avec les pays de l'UE".

Le Canada a décidé d'expulser quatre diplomates. Le gouvernement canadien a également indiqué avoir rejeté trois demandes de personnel diplomatique supplémentaires présentées par le gouvernement russe.

La Norvège et la Hongrie ont chacune annoncé l'expulsion d'un diplomate russe, et l'Albanie, membre de l'OTAN, de deux.

L'Autriche n'expulsera pas de diplomates au nom de sa "neutralité"

Contrairement à 14 autres pays de l'UE, l'Autriche n'expulsera pas de diplomates russes dans la cadre de l'affaire Skripal, a annoncé lundi son gouvernement, précisant vouloir préserver en tant que pays "neutre" une possibilité de dialogue avec le Kremlin.

"Nous soutenons la décision de rappeler l'ambassadeur de l'UE à Moscou, mais ne prendrons pas de mesures au plan national", ont indiqué dans un communiqué commun le chancelier conservateur Sebastian Kurz et la ministre des affaires étrangères apparentée FPÖ (extrême droite), Karin Kneissl. "Nous voulons maintenir ouverts les canaux de communication avec la Russie", ont-il ajouté, soulignant que "l'Autriche est un pays neutre et se considère comme un pont entre l'Est et l'Ouest".

L'Autriche est membre de l'UE depuis 1995 tout en étant un pays neutre, n'appartenant pas à l'Otan. Elu à l'automne, M. Kurz a effectué une visite officielle à Moscou fin février et a pour partenaire de coalition le FPÖ, une formation liée par un "accord de coopération" au parti Russie unie du président russe Vladimir Poutine.

Moscou promet de risposter

La diplomatie russe a dénoncé une "provocation" et a promis de riposter. "Le geste provocateur de prétendue solidarité avec Londres de ces pays (...) témoigne de la poursuite d'une ligne de confrontation visant à aggraver la situation", a déclaré la diplomatie russe dans un communiqué. "Nous allons forcément y répondre", a-t-elle souligné.