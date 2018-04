Esther Perel: "Je me sers de la sexualité comme baromètre"

Vingt et un millions de personnes ont vu ses conférences sur le Web ! Née à Anvers, New-Yorkaise depuis trente ans, Esther Perel est devenue la psy qui décoince les Américains. En tout cas, qui aide à penser les relations amoureuses modernes. Rencontre avec une workaholic qui jongle entre son cabinet de la prestigieuse Fifth Avenue, au coeur de Manhattan, un nouveau livre et sa propre compagnie de médias.