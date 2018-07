Erdogan, un sultan au souffle court

Quoi qu'il lui en coûte, Recep Tayyip Erdogan, le duce du Bosphore, n'en a pas fini avec les femmes. L'une d'elles, Meral Aksener, s'est d'ailleurs dressée sur le chemin escarpé de la réélection. Pas précisément une néophyte, ainsi que l'attestent ses surnoms : au choix, " Asena ", référence à la louve-mère mythique de la tradition turque, ou la " dame de fer ". Réputée pieuse quoique laïque, d'un nationalisme ombrageux, cette ancienne professeure d'histoire, qui revendique comme tant d'autres l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk, père de la Turquie post-ottomane, a peut-être un avenir, mais elle a à coup sûr un passé. Plutôt trouble au demeurant. Les Kurdes n'ont rien oublié de son bref passage - neuf mois - au ministère de l'Intérieur, en 1996-1997. Soit au plus fort de la guerre féroce que se livrent dans le " Sud-Est anatolien " les maquisards irrédentistes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et l'armée régulière, avec son cortège d'exactions aux dépens de civils broyés entre le marteau et l'enclume. Vingt ans plus tard, la jeune grand-mère au chic classico-bourgeois, brushing austère et chemisier d'un blanc virginal, déclenche une muti...