Erdogan qualifie Israël d'Etat "le plus fasciste et raciste au monde", Netanyahu réplique

"Cette mesure a montré sans laisser la moindre place au doute qu'Israël était l'Etat le plus sioniste, le plus fasciste et le plus raciste au monde", a lancé M. Erdogan lors d'un discours devant son groupe parlementaire à Ankara, tandis que des députés criaient "maudit soit Israël".

Le texte adopté jeudi dernier par le Parlement israélien désigne "l'Etat d'Israël comme l'Etat national du peuple juif où celui-ci applique son droit naturel, culturel, religieux, historique", précisant que "le droit d'exercer l'autodétermination au sein de l'Etat d'Israël est réservé uniquement au peuple juif".

Le gouvernement turc avait déjà critiqué la semaine dernière cette loi, accusant les autorités israéliennes de chercher à mettre en place un "Etat d'apartheid".

"L'esprit d'Hitler qui a entraîné le monde vers une grande catastrophe a de nouveau fleuri parmi certains dirigeants israéliens", a déclaré mardi M. Erdogan.

"J'appelle le monde musulman, la communauté chrétienne, tous les pays, organismes, ONG, journalistes démocrates et défenseurs des libertés dans le monde à passer à l'action contre Israël", a-t-il ajouté.

Ces déclarations surviennent sur fond de tensions entre Israël et la Turquie, qui critique régulièrement la politique israélienne concernant les Palestiniens ou les lieux de culte musulmans à Jérusalem.

Signe de l'état des relations entre les deux pays, Ankara a notamment sommé en mai l'ambassadeur d'Israël en Turquie de quitter le pays provisoirement.

Cette décision avait été prise après la mort trois jours auparavant de plus de 60 Palestiniens tués par des soldats israéliens à la frontière avec la bande de Gaza, lors de manifestations contre le transfert de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem.

Le président turc, fervent défenseur de la cause palestinienne, avait à cette occasion accusé Israël de "terrorisme d'Etat" et de "génocide".

Ces turbulences diplomatiques risquent de saborder la fragile normalisation des relations entre les deux pays, après une grave crise déclenchée par un raid israélien meurtrier contre un navire d'une ONG turque se dirigeant vers la bande de Gaza en 2010.

La Turquie "devient une sombre dictature"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que la Turquie sous Recep Tayyip Erdogan devenait une "sombre dictature", en réponse au président turc.

"Erdogan massacre des Syriens et des Kurdes et emprisonne des dizaines de milliers de Turcs (...) Sous son pouvoir, la Turquie devient une sombre dictature", a affirmé M. Netanyahu dans un communiqué.

"Israël défend avec constance l'égalité des droits de tous les citoyens avant et après le vote de cette loi", a-t-il ajouté.

Le Parlement d'Israël a adopté jeudi une loi qui désigne "l'Etat d'Israël comme l'Etat national du peuple juif où celui-ci applique son droit naturel, culturel, religieux, historique", en précisant que "le droit d'exercer l'autodétermination au sein de l'Etat d'Israël est réservé uniquement au peuple juif".

Ce texte qui stipule également que l'hébreu est la langue officielle d'Israël alors que l'arabe n'a plus qu'un "statut spécial" a suscité des accusations de "racisme" à l'encontre de la minorité arabe qui représente 17,5% de la population majoritairement juive.

"Cette mesure a montré, sans laisser la moindre place au doute, qu'Israël était l'Etat le plus sioniste, le plus fasciste et le plus raciste au monde", a lancé M. Erdogan à Ankara.

Le gouvernement turc avait déjà critiqué la semaine dernière cette loi, accusant les autorités israéliennes de chercher à mettre en place un "Etat d'apartheid".