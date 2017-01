Erasmus: 5 millions de bénéficiaires en 30 ans, l'Espagne superstar

Naissance et évolution

Le 15 juin 1987, adopté par le Conseil des ministres de l'Education, le programme Erasmus est lancé avec 11 pays (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni) avant de s'étendre, au fil des ans, à 33 pays participants et 169 pays partenaires du monde, tels que la Suisse ou la Turquie. En 2014, le programme devient Erasmus+.

Les tops

Au niveau européen, l'Espagne reste la destination phare pour les étudiants étrangers et le premier pays en nombre d'élèves envoyés chez ses partenaires européens. "Le coût de la vie peu élevé et le beau temps", expliquent ce succès, selon le porte-parole d'Erasmus+, Lucas Chevalier.

Publics

Au cours de l'année de lancement, 3.244 étudiants ont pu bénéficier en 1987-1988 d'un échange universitaire. Trente ans plus tard, on estime que plus de 5 millions de personnes ont pu profiter du programme, dont 3,3 millions d'étudiants.

Le public visé par Erasmus+ s'est en effet sans cesse élargi. Aujourd'hui il touche aussi des élèves du primaire, du secondaire, des lycées professionnels, des apprentis, demandeurs d'emploi, entre autres.

Budget

Sur la période 2014-2020, le programme bénéficie d'un budget de près de 16,4 milliards d'euros.

Toutefois, les besoins sont de plus en plus importants et l'Europe doit augmenter ses aides pour poursuivre le programme et permettre au plus grand nombre de partir.

Enjeux

Le programme Erasmus+ couvrant la période 2014-2020 est actuellement renégocié à mi-parcours en vue de la préparation du prochain, qui devra nécessairement apporter des réponses après le vote britannique sur le Brexit.

Globalement, la question du financement des échanges et du coût des frais d'inscription se pose avec acuité. Les enjeux sont multiples: poursuivre les projets de mobilité et les élargir, favoriser les partenariats (entre les universités, et avec les entreprises) et financer des projets européens.