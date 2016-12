Entre Américains et Russes, la cyberguerre froide

C 'est une drôle de guerre dont les protagonistes portent de drôles de noms : les " Ours fringants ", le " Groupe Equation ", l'" Equipe du tsar ", les " Ducs " ou les " Courtiers de l'ombre ". Vingt-sept ans après la chute du mur de Berlin, elle oppose les mêmes combattants qu'au temps de crise de la baie des Cochons : pour l'essentiel, ils sont russes d'un côté, américains de l'autre, auxquels se mêlent des Chinois (souvent), des Nord-Coréens, des Israéliens, quelques Ukrainiens en mal d'identité nationale et, de temps en temps, des Français. Leur champ de bataille ? Le cybermonde et ses forteresses, serveurs informatiques ou peering points, ces échangeurs où se croisent les trains de données vulnérables aux assauts des hackers. Un combat mené à coups de virus, d'ordinateurs " crackés ", de fuites orchestrées et médiatiques, les leaks, mais aussi de bluff, de désinformation et de manipulation. Comme aux plus belles heures de la guerre froide, les agents sont doubles, triples, voire quadruples, vrais patriotes ou " mercenaires sans foi ni loi qui se moquent du drapeau ", comme les qualifie Julien Nocetti, chercheur à l'Institut français des relations internationales (Ifri). Ils se vendent au plus offrant, deviennent parfois célèbres, cultivent l'art du mensonge, du déguisement et de la dissimulation, grandement aidés par les nouvelles technologies de l'information et l'opacité des...