Enquête russe: les contacts de Jared Kushner avec des investisseurs étrangers examinés

L'enquête se concentrait officiellement jusqu'ici sur les contacts en Russie du conseiller spécial et gendre de Donald Trump, s'intéressant aux analyses de données de la campagne Trump et aux liens de Jared Kushner avec l'ancien conseiller tombé en disgrâce Michael Flynn.

50 contacts de 15 pays différents

L'équipe du procureur Mueller examine les discussions de Jared Kushner tenues pendant la transition présidentielle afin d'obtenir des capitaux pour l'immeuble de bureaux situé au 666 Fifth Avenue à New York, détenu par son entreprise Kushner Compagnies, après des difficultés financières, rapporte CNN, citant des sources proches de l'enquête.

D'après CNN, les enquêteurs du procureur spécial n'ont pas encore contacté la société Kushner Compagnies, et les raisons de l'attention portée aux investisseurs étrangers ne sont pas claires.

"Depuis le début de la coopération approfondie de M. Kushner avec toutes les demandes (de l'enquête, ndlr), il n'y a pas eu la moindre question ou demande de documents concernant sur les affaires de l'immeuble 666 ou de Kushner Companies", a déclaré à CNN l'avocat de Jared Kushner Abbe Lowell. "Il n'y aurait d'ailleurs aucune raison de mettre en cause ces transactions commerciales normales", a ajouté l'avocat.

Pendant la période de la transition présidentielle, Jared Kushner a joué un rôle essentiel, notamment dans les contacts avec les gouvernements étrangers de l'équipe de transition, indiquant avoir échangé avec plus de 50 personnes de 15 pays différents.

Chine, Qatar et Russie

Une semaine après l'élection du 8 novembre 2016, Jared Kushner a rencontré des responsables -dont le président Wu Xiaohui- du groupe chinois Anbang Insurance, selon le quotidien américain The New York Times. D'après le journal, le président de Anbang Insurance et Jared Kushner s'approchaient de la conclusion d'un accord d'investissement dans 666 Fifth Avenue de la part du conglomérat chinois, mais les discussions n'ont finalement pas abouti.

L'enquête de Robert Mueller s'intéresse également à d'autres négociations portant sur le même immeuble de bureaux, notamment avec l'ancien Premier ministre qatari Hamad ben Jassim al-Thani, selon le magazine en ligne The Intercept. Ces négociations auraient également échoué.

Autre rendez-vous qui intéresse l'enquête spéciale, d'après le Washington Post, celui que Jared Kushner a eu avec Sergueï Gorkov, président de la banque d'état russe Vnesheconombank. Pendant son audition en juillet par le Congrès, le gendre de Donald Trump avait certifié que ce rendez-vous était uniquement consacré à des sujets concernant le gouvernement. Pourtant, la banque russe a déclaré que cette rencontre faisait partie d'une série de rendez-vous commerciaux.

Jared Kushner, héritier d'une entreprise immobilière fondée par son père, a acheté l'immeuble en 2007, mais la crise immobilière l'a forcé à céder à un autre groupe immobilier, Vornado Realty Trust, 49,5% des parts de la propriété.